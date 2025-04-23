Уголовное дело экс-начальника пермской колонии Асламова возвращено в прокуратуру

Уголовное дело бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова возвращено в прокуратуру. Такое решение принял судья Чусовского городского суда Антон Тарасов. Об этом URA.RU сообщил защитник Асламова Владимир Волков.
«Материалы дела были возвращены в прокуратуру в порядке статьи 237 уголовно-процессуального кодекса РФ. Далее они буду направлены на дополнительное следствие в краевое управление СКР для устранения выявленных нарушений», — рассказал агентству Волков.
Такое решение судья Тарасов принял после того, как во время процесса был допрошен следователь по делу Асламова и Попова Ренат Кильдебаев. Выяснилось, что у подсудимых на руках обвинения с одним содержанием, а в материалах уголовного дела с другим. Сам Кильдебаев признался, что вероятно это произошло по ошибке.
Бывший начальник колонии № 37 для экс-силовиков Илья Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, посредником в получении взятки от осужденного Руслана Алиева выступил бизнесмен Олег Попов, на чью карту супруга Алиева переводила деньги, которые позже он вернул обратно. Оба были задержаны в марте 2024 года и находились в СИЗО пока шло расследование.
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