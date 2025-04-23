Уголовное дело экс-начальника пермской колонии Асламова возвращено в прокуратуру

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Суд вернул уголовное дело Ильи Асламова и Олега Попова в прокуратуру
Суд вернул уголовное дело Ильи Асламова и Олега Попова в прокуратуру Фото:

Уголовное дело бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова возвращено в прокуратуру. Такое решение принял судья Чусовского городского суда Антон Тарасов. Об этом URA.RU сообщил защитник Асламова Владимир Волков.

«Материалы дела были возвращены в прокуратуру в порядке статьи 237 уголовно-процессуального кодекса РФ. Далее они буду направлены на дополнительное следствие в краевое управление СКР для устранения выявленных нарушений», — рассказал агентству Волков.

Такое решение судья Тарасов принял после того, как во время процесса был допрошен следователь по делу Асламова и Попова Ренат Кильдебаев. Выяснилось, что у подсудимых на руках обвинения с одним содержанием, а в материалах уголовного дела с другим. Сам Кильдебаев признался, что вероятно это произошло по ошибке.

Бывший начальник колонии № 37 для экс-силовиков Илья Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, посредником в получении взятки от осужденного Руслана Алиева выступил бизнесмен Олег Попов, на чью карту супруга Алиева переводила деньги, которые позже он вернул обратно. Оба были задержаны в марте 2024 года и находились в СИЗО пока шло расследование.

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Уголовное дело бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова возвращено в прокуратуру. Такое решение принял судья Чусовского городского суда Антон Тарасов. Об этом URA.RU сообщил защитник Асламова Владимир Волков. «Материалы дела были возвращены в прокуратуру в порядке статьи 237 уголовно-процессуального кодекса РФ. Далее они буду направлены на дополнительное следствие в краевое управление СКР для устранения выявленных нарушений», — рассказал агентству Волков. Такое решение судья Тарасов принял после того, как во время процесса был допрошен следователь по делу Асламова и Попова Ренат Кильдебаев. Выяснилось, что у подсудимых на руках обвинения с одним содержанием, а в материалах уголовного дела с другим. Сам Кильдебаев признался, что вероятно это произошло по ошибке. Бывший начальник колонии № 37 для экс-силовиков Илья Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, посредником в получении взятки от осужденного Руслана Алиева выступил бизнесмен Олег Попов, на чью карту супруга Алиева переводила деньги, которые позже он вернул обратно. Оба были задержаны в марте 2024 года и находились в СИЗО пока шло расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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