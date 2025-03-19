19 марта 2025

В Пермском крае начнут судить экс-начальника колонии, попавшегося на крупной взятке

В Пермском крае перед судом предстанет экс-начальник ИК-37 Илья Асламов
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере
Илья Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере Фото:

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Прикамью.

«В Чусовом бывший начальник исправительного учреждения предстанет перед судом за получение взяток. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указывает ведомство.

Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в период с 6 по 7 апреля 2023 года. На время следственных действий он находился под стражей. Также в суд направлено уголовное дело в отношении посредника, который передавал взятку Асламову.

Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя Асламова Андрея Шварева. Он был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 12 годам колонии и крупному штрафу. URA.RU писало, что Шварев решил заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Прикамью. «В Чусовом бывший начальник исправительного учреждения предстанет перед судом за получение взяток. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указывает ведомство. Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в период с 6 по 7 апреля 2023 года. На время следственных действий он находился под стражей. Также в суд направлено уголовное дело в отношении посредника, который передавал взятку Асламову. Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя Асламова Андрея Шварева. Он был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 12 годам колонии и крупному штрафу. URA.RU писало, что Шварев решил заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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