Стали известны подробности атаки БПЛА в Татарстане: заявления очевидцев и мэра

Мэр Елабуги Нуриев: над территорией Елабужского района силами ПВО был сбит БПЛА
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Беспилотник был сбит в 12:20 по московскому
Беспилотник был сбит в 12:20 по московскому Фото:

Над Елабужским районом Татарстана был сбит беспилотник ВСУ, угрозы для местных жителей нет, жертв и пострадавших не выявлено. Об этом сообщает глава города Елабуга Рустам Нуриев.

«Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал мэр города у себя в telegram-канале. Эту информацию также подтвердили в Минобороны России.

Очевидец сообщил URA.RU, что во время атаки он услышал один негромкий хлопок вдали от города. Других звуков или последствий замечено не было. Telegram-канал Mash Iptash также сообщает, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга началась массовая эвакуация людей.

В международном аэропорту Казани имени Г. М. Тукая ограничили прием и выпуск рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры связаны с планом «Ковер», который активируют при угрозе атаки беспилотников.

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Над Елабужским районом Татарстана был сбит беспилотник ВСУ, угрозы для местных жителей нет, жертв и пострадавших не выявлено. Об этом сообщает глава города Елабуга Рустам Нуриев. «Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал мэр города у себя в telegram-канале. Эту информацию также подтвердили в Минобороны России. Очевидец сообщил URA.RU, что во время атаки он услышал один негромкий хлопок вдали от города. Других звуков или последствий замечено не было. Telegram-канал Mash Iptash также сообщает, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга началась массовая эвакуация людей. В международном аэропорту Казани имени Г. М. Тукая ограничили прием и выпуск рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры связаны с планом «Ковер», который активируют при угрозе атаки беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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