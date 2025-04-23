Стали известны подробности атаки БПЛА в Татарстане: заявления очевидцев и мэра

Над Елабужским районом Татарстана был сбит беспилотник ВСУ, угрозы для местных жителей нет, жертв и пострадавших не выявлено. Об этом сообщает глава города Елабуга Рустам Нуриев.
«Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал мэр города у себя в telegram-канале. Эту информацию также подтвердили в Минобороны России.
Очевидец сообщил URA.RU, что во время атаки он услышал один негромкий хлопок вдали от города. Других звуков или последствий замечено не было. Telegram-канал Mash Iptash также сообщает, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга началась массовая эвакуация людей.
В международном аэропорту Казани имени Г. М. Тукая ограничили прием и выпуск рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры связаны с планом «Ковер», который активируют при угрозе атаки беспилотников.
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