В России запустят сервис заселения в отели по биометрии к началу лета

В России к началу лета запустят сервис заселения в гостиницы с использованием биометрических данных вместо паспорта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центра биометрических технологий. Новая услуга будет реализована на базе Единой биометрической системы и станет доступна сначала в одном из столичных отелей, после чего планируется распространение сервиса и в других регионах страны.
«Запуск сервиса заселения в гостиницу без паспорта на базе Единой биометрической системы состоится до начала лета», — сообщили URA.RU в Центре биометрических технологий. Сначала нововведение протестируют в Москве. Впоследствии возможность заселения без предъявления паспорта будет расширена и на другие регионы.
По данным представителей организации, воспользоваться новым способом смогут все граждане РФ, у которых зарегистрирована подтвержденная биометрия. При этом у гостей останется возможность выбирать между традиционным заселением по паспорту и проверкой по биометрическим данным.
В компании уточнили, что внедрение сервиса позволит отказаться от бумажных документов и ускорить процесс регистрации за счет автоматического заполнения данных. Также отмечается, что в дальнейшем применение биометрии откроет возможность полностью автоматизированного заселения в гостиницы по всей стране. Сроки внедрения нововведения на всей территории РФ пока не указываются.
Ранее эксперт рассказал URA.RU о рисках биометрии. По словам заместителя генерального директора Центра биометрических технологий Евгения Семенова, биометрия россиян защищена от краж и взломов, а также от любых попыток их скопировать. Сейчас, как заявил Семенов, персональные и биометрические данные граждан РФ хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов».
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