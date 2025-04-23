В России запустят сервис заселения в отели по биометрии к началу лета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России запустят сервис заселения в отели по биометрии к началу лета, первым протестирует его Москва
В России запустят сервис заселения в отели по биометрии к началу лета, первым протестирует его Москва Фото:

В России к началу лета запустят сервис заселения в гостиницы с использованием биометрических данных вместо паспорта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центра биометрических технологий. Новая услуга будет реализована на базе Единой биометрической системы и станет доступна сначала в одном из столичных отелей, после чего планируется распространение сервиса и в других регионах страны.

«Запуск сервиса заселения в гостиницу без паспорта на базе Единой биометрической системы состоится до начала лета», — сообщили URA.RU в Центре биометрических технологий. Сначала нововведение протестируют в Москве. Впоследствии возможность заселения без предъявления паспорта будет расширена и на другие регионы.

По данным представителей организации, воспользоваться новым способом смогут все граждане РФ, у которых зарегистрирована подтвержденная биометрия. При этом у гостей останется возможность выбирать между традиционным заселением по паспорту и проверкой по биометрическим данным.

В компании уточнили, что внедрение сервиса позволит отказаться от бумажных документов и ускорить процесс регистрации за счет автоматического заполнения данных. Также отмечается, что в дальнейшем применение биометрии откроет возможность полностью автоматизированного заселения в гостиницы по всей стране. Сроки внедрения нововведения на всей территории РФ пока не указываются.

Ранее эксперт рассказал URA.RU о рисках биометрии. По словам заместителя генерального директора Центра биометрических технологий Евгения Семенова, биометрия россиян защищена от краж и взломов, а также от любых попыток их скопировать. Сейчас, как заявил Семенов, персональные и биометрические данные граждан РФ хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России к началу лета запустят сервис заселения в гостиницы с использованием биометрических данных вместо паспорта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центра биометрических технологий. Новая услуга будет реализована на базе Единой биометрической системы и станет доступна сначала в одном из столичных отелей, после чего планируется распространение сервиса и в других регионах страны. «Запуск сервиса заселения в гостиницу без паспорта на базе Единой биометрической системы состоится до начала лета», — сообщили URA.RU в Центре биометрических технологий. Сначала нововведение протестируют в Москве. Впоследствии возможность заселения без предъявления паспорта будет расширена и на другие регионы. По данным представителей организации, воспользоваться новым способом смогут все граждане РФ, у которых зарегистрирована подтвержденная биометрия. При этом у гостей останется возможность выбирать между традиционным заселением по паспорту и проверкой по биометрическим данным. В компании уточнили, что внедрение сервиса позволит отказаться от бумажных документов и ускорить процесс регистрации за счет автоматического заполнения данных. Также отмечается, что в дальнейшем применение биометрии откроет возможность полностью автоматизированного заселения в гостиницы по всей стране. Сроки внедрения нововведения на всей территории РФ пока не указываются. Ранее эксперт рассказал URA.RU о рисках биометрии. По словам заместителя генерального директора Центра биометрических технологий Евгения Семенова, биометрия россиян защищена от краж и взломов, а также от любых попыток их скопировать. Сейчас, как заявил Семенов, персональные и биометрические данные граждан РФ хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...