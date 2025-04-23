23 апреля 2025

Не прошло и года: из курганского отдела полиции уволился недавно назначенный начальник

Курганский силовик Галичин ушел с должности начальника МО МВД «Каргапольский»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Каргаполье ушел в отставку начальник полиции
В Каргаполье ушел в отставку начальник полиции Фото:

Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» (Курганская область) остался без начальника. Назначенный в июле прошлого года руководителем подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Начальник каргапольской полиции ушел с должности через десять месяцев после назначения», — сообщили источники. Галичин был назначен начальником в окружном центре Каргаполье в начале июля 2024 года.

Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД региона. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию и сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет.

Ранее в Курганской области также произошли кадровые изменения в руководстве полиции: в марте новым начальником межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» был назначен подполковник Иван Попов вместо ушедшего на пенсию Александра Садова. Подобные перестановки часто связаны с выходом руководителей на пенсию по выслуге лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» (Курганская область) остался без начальника. Назначенный в июле прошлого года руководителем подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Начальник каргапольской полиции ушел с должности через десять месяцев после назначения», — сообщили источники. Галичин был назначен начальником в окружном центре Каргаполье в начале июля 2024 года. Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД региона. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию и сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет. Ранее в Курганской области также произошли кадровые изменения в руководстве полиции: в марте новым начальником межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» был назначен подполковник Иван Попов вместо ушедшего на пенсию Александра Садова. Подобные перестановки часто связаны с выходом руководителей на пенсию по выслуге лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...