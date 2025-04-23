Не прошло и года: из курганского отдела полиции уволился недавно назначенный начальник

Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» (Курганская область) остался без начальника. Назначенный в июле прошлого года руководителем подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Начальник каргапольской полиции ушел с должности через десять месяцев после назначения», — сообщили источники. Галичин был назначен начальником в окружном центре Каргаполье в начале июля 2024 года.
Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД региона. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию и сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет.
Ранее в Курганской области также произошли кадровые изменения в руководстве полиции: в марте новым начальником межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» был назначен подполковник Иван Попов вместо ушедшего на пенсию Александра Садова. Подобные перестановки часто связаны с выходом руководителей на пенсию по выслуге лет.
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