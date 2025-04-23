Абрамович мчался по Екатеринбургу на дорогих авто: каким был кортеж для него и семьи Ельцина

Кортеж Романа Абрамовича в Екатеринбурге состоял из Mercedes, Volkswagen и Tank

23 апреля 2025 в 21:22 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович был в Екатеринбурге 19 апреля Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Миллиардер Роман Абрамович и семья первого президента РФ Бориса Ельцина передвигались по Екатеринбургу в кортеже, в составе которого были автомобили «Мерседесы», «Фольксвагены» и китайский Tank. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Как сообщало URA.RU, Абрамович, Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы (зять), бывший глава президентской администрации (1999—2003 гг.) Александр Волошин прилетали в столицу Урала 19 апреля. Их заметили на спектакле «Б. Р.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Затем стало известно, что статусная компания посещала также Ельцин Центр. К ЕЦ Абрамович, Юмашева и Волошин подъехали около 17:00, оттуда — в районе 18:40 — проследовали на киностудию. А сразу после театральной премьеры убыли в аэропорт (примерно 21:00). То есть визит продлился пять часов. Новость по теме Свердловскую киностудию не предупредили о приезде Абрамовича, но кое-кто знал «В разное время в кортеже были минивэн Mercedes-Benz, два минивэна Volkswagen, Mercedes-Benz W222 S-класса и Tank», — поделился источник. В разных местах состав машин менялся, а также менялись на них номера (как полагает собеседник, для конспирации). Всюду кортеж сопровождали сотрудники ГАИ на Audi с мигалками. «Часть кортежа или вообще весь кортеж был предоставлен окружными властями», — уточнил источник URA.RU. Ранее агентство давало несколько версий о целях визита Абрамовича, Юмашевых и Волошина в Екатеринбург. Сами они и их помощники на просьбы URA.RU о комментарии не ответили или ответили отрицательно. Интересно, что многие из зрителей не приметили в зале киностудии одного из богатейших людей планеты. Внутри киностудии он был без охраны и стоял в общей очереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер Роман Абрамович и семья первого президента РФ Бориса Ельцина передвигались по Екатеринбургу в кортеже, в составе которого были автомобили «Мерседесы», «Фольксвагены» и китайский Tank. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Как сообщало URA.RU, Абрамович, Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы (зять), бывший глава президентской администрации (1999—2003 гг.) Александр Волошин прилетали в столицу Урала 19 апреля. Их заметили на спектакле «Б. Р.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Затем стало известно, что статусная компания посещала также Ельцин Центр. К ЕЦ Абрамович, Юмашева и Волошин подъехали около 17:00, оттуда — в районе 18:40 — проследовали на киностудию. А сразу после театральной премьеры убыли в аэропорт (примерно 21:00). То есть визит продлился пять часов. «В разное время в кортеже были минивэн Mercedes-Benz, два минивэна Volkswagen, Mercedes-Benz W222 S-класса и Tank», — поделился источник. В разных местах состав машин менялся, а также менялись на них номера (как полагает собеседник, для конспирации). Всюду кортеж сопровождали сотрудники ГАИ на Audi с мигалками. «Часть кортежа или вообще весь кортеж был предоставлен окружными властями», — уточнил источник URA.RU. Ранее агентство давало несколько версий о целях визита Абрамовича, Юмашевых и Волошина в Екатеринбург. Сами они и их помощники на просьбы URA.RU о комментарии не ответили или ответили отрицательно. Интересно, что многие из зрителей не приметили в зале киностудии одного из богатейших людей планеты. Внутри киностудии он был без охраны и стоял в общей очереди.