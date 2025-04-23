Абрамович мчался по Екатеринбургу на дорогих авто: каким был кортеж для него и семьи Ельцина

Миллиардер Роман Абрамович и семья первого президента РФ Бориса Ельцина передвигались по Екатеринбургу в кортеже, в составе которого были автомобили «Мерседесы», «Фольксвагены» и китайский Tank. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
Как сообщало URA.RU, Абрамович, Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы (зять), бывший глава президентской администрации (1999—2003 гг.) Александр Волошин прилетали в столицу Урала 19 апреля. Их заметили на спектакле «Б. Р.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Затем стало известно, что статусная компания посещала также Ельцин Центр.
К ЕЦ Абрамович, Юмашева и Волошин подъехали около 17:00, оттуда — в районе 18:40 — проследовали на киностудию. А сразу после театральной премьеры убыли в аэропорт (примерно 21:00). То есть визит продлился пять часов.
«В разное время в кортеже были минивэн Mercedes-Benz, два минивэна Volkswagen, Mercedes-Benz W222 S-класса и Tank», — поделился источник. В разных местах состав машин менялся, а также менялись на них номера (как полагает собеседник, для конспирации). Всюду кортеж сопровождали сотрудники ГАИ на Audi с мигалками. «Часть кортежа или вообще весь кортеж был предоставлен окружными властями», — уточнил источник URA.RU.
Ранее агентство давало несколько версий о целях визита Абрамовича, Юмашевых и Волошина в Екатеринбург. Сами они и их помощники на просьбы URA.RU о комментарии не ответили или ответили отрицательно.
Интересно, что многие из зрителей не приметили в зале киностудии одного из богатейших людей планеты. Внутри киностудии он был без охраны и стоял в общей очереди.
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