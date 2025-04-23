Германия хранит около тысячи труб для ремонта «Северных потоков»

В Германии хранятся около тысячи труб, которые будут использоваться для ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Трубы находятся на складе в Мекленбург-Передняя Померания, передает Ostsee Zeitung.
«У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков», — сообщает газета. Общая стоимость труб составляет около 25 млн евро.
Как уточнил адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер, трубы принадлежат операторам газопроводов. Однако есть риск, что Nord Stream 2 может стать банкротом из-за долгов перед мелкими кредиторами. Тогда около половины труб будут проданы с аукциона.
Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Разбирательства идут до сих пор. При этом одна из труб «Северного потока — 2» уцелела, по ней можно перекачивать 27,5 млрд кубометров газа.
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