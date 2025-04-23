Германия хранит около тысячи труб для ремонта «Северных потоков»

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Германия хочет отремонтировать «Северный поток»
Германия хочет отремонтировать «Северный поток» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

В Германии хранятся около тысячи труб, которые будут использоваться для ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Трубы находятся на складе в Мекленбург-Передняя Померания, передает Ostsee Zeitung.

«У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков», — сообщает газета. Общая стоимость труб составляет около 25 млн евро. 

Как уточнил адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер, трубы принадлежат операторам газопроводов. Однако есть риск, что Nord Stream 2 может стать банкротом из-за долгов перед мелкими кредиторами. Тогда около половины труб будут проданы с аукциона. 

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Разбирательства идут до сих пор. При этом одна из труб «Северного потока — 2» уцелела, по ней можно перекачивать 27,5 млрд кубометров газа.

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В Германии хранятся около тысячи труб, которые будут использоваться для ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Трубы находятся на складе в Мекленбург-Передняя Померания, передает Ostsee Zeitung. «У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков», — сообщает газета. Общая стоимость труб составляет около 25 млн евро.  Как уточнил адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер, трубы принадлежат операторам газопроводов. Однако есть риск, что Nord Stream 2 может стать банкротом из-за долгов перед мелкими кредиторами. Тогда около половины труб будут проданы с аукциона.  Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Разбирательства идут до сих пор. При этом одна из труб «Северного потока — 2» уцелела, по ней можно перекачивать 27,5 млрд кубометров газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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