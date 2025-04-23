Бойцы Росгвардии, выполняющие боевые задачи на Херсонском направлении записали видеообращение к кадетам Салехарда. Они поблагодарили детей за трогательные письма, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.
«Росгвардейцы поблагодарили детей за теплые слова и рисунки и рассказали о важности получаемой моральной поддержки. „Ваши письма согревают нас в непростых условиях, — обратился к школьникам боец. — Знайте, что мы чувствуем вашу поддержку и храним ваши письма у самого сердца“», — приводит пресс-служба ведомства слова бойца на видео.
Переписка учеников школы № 6 и росгвардейцев продолжается. Кадеты пишут письма для бойцов и готовят серию рисунков.
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