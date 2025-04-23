Школьники Салехарда получили привет из Херсонской области от Росгвардии. Видео

Бойцы Росгвардии поблагодарили детей из ЯНАО за письма на передовую
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Росгвардейцы из зоны СВО поблагодарили кадетов Салехарда за письма
Росгвардейцы из зоны СВО поблагодарили кадетов Салехарда за письма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии, выполняющие боевые задачи на Херсонском направлении записали видеообращение к кадетам Салехарда. Они поблагодарили детей за трогательные письма, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.

«Росгвардейцы поблагодарили детей за теплые слова и рисунки и рассказали о важности получаемой моральной поддержки. „Ваши письма согревают нас в непростых условиях, — обратился к школьникам боец. — Знайте, что мы чувствуем вашу поддержку и храним ваши письма у самого сердца“», — приводит пресс-служба ведомства слова бойца на видео.

Переписка учеников школы № 6 и росгвардейцев продолжается. Кадеты пишут письма для бойцов и готовят серию рисунков.

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Бойцы Росгвардии, выполняющие боевые задачи на Херсонском направлении записали видеообращение к кадетам Салехарда. Они поблагодарили детей за трогательные письма, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО. «Росгвардейцы поблагодарили детей за теплые слова и рисунки и рассказали о важности получаемой моральной поддержки. „Ваши письма согревают нас в непростых условиях, — обратился к школьникам боец. — Знайте, что мы чувствуем вашу поддержку и храним ваши письма у самого сердца“», — приводит пресс-служба ведомства слова бойца на видео. Переписка учеников школы № 6 и росгвардейцев продолжается. Кадеты пишут письма для бойцов и готовят серию рисунков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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