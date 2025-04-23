Долина раскритиковала Агилеру за вокал

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. По словам Долиной, звезда отличается монотонной манерой исполнения и всегда поет слишком громко, пишут СМИ.
«Я слушаю одну песню. Вторую слушать уже не интересно. Она всегда очень громко поет. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается», — заявила артистка, сообщает издание StarHit.
Кроме того, Долина усомнилась в том, что у американской звезды есть продюсер. По ее словам, для успешной карьеры важна не только техника исполнения, но и умение работать с музыкальными продюсерами, которые могут подсказать артисту правильное направление.
Ранее Лариса Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, певицы и актрисы Вали Карнавал. Она заявила, что начинающая артистка ничего не понимает в музыке и не знает ни одной ноты.
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