Долина раскритиковала Агилеру за вокал

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Долина раскритиковала американскую певицу
Долина раскритиковала американскую певицу Фото:

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. По словам Долиной, звезда отличается монотонной манерой исполнения и всегда поет слишком громко, пишут СМИ.

«Я слушаю одну песню. Вторую слушать уже не интересно. Она всегда очень громко поет. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается», — заявила артистка, сообщает издание StarHit.

Кроме того, Долина усомнилась в том, что у американской звезды есть продюсер. По ее словам, для успешной карьеры важна не только техника исполнения, но и умение работать с музыкальными продюсерами, которые могут подсказать артисту правильное направление.

Ранее Лариса Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, певицы и актрисы Вали Карнавал. Она заявила, что начинающая артистка ничего не понимает в музыке и не знает ни одной ноты.

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Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. По словам Долиной, звезда отличается монотонной манерой исполнения и всегда поет слишком громко, пишут СМИ. «Я слушаю одну песню. Вторую слушать уже не интересно. Она всегда очень громко поет. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается», — заявила артистка, сообщает издание StarHit. Кроме того, Долина усомнилась в том, что у американской звезды есть продюсер. По ее словам, для успешной карьеры важна не только техника исполнения, но и умение работать с музыкальными продюсерами, которые могут подсказать артисту правильное направление. Ранее Лариса Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, певицы и актрисы Вали Карнавал. Она заявила, что начинающая артистка ничего не понимает в музыке и не знает ни одной ноты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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