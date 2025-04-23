Путин выбрал неожиданного представителя РФ на похоронах Папы Римского

Песков: Ольга Любимова представит Россию на похоронах Папы Римского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любимова представит РФ на похоронах Папы Римского
Любимова представит РФ на похоронах Папы Римского Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Министр культуры России Ольга Любимова будет представлять страну на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков французскому изданию Le Point.

«Россию на похоронах Папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — пишет Le Point со ссылкой на Пескова. Решение о назначении главы Минкультуры в качестве официального представителя России стало неожиданным для многих наблюдателей.

В ночь на 21 апреля наблюдалось значительное ухудшение самочувствия Папы Римского Франциска. Утром поступила информация о его кончине на 89-м году жизни. Газета Corriere della Sera сообщила, что причиной смерти Папы Римского Франциска, по одной из версий, мог быть инсульт. Похороны пройдут 26 числа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр культуры России Ольга Любимова будет представлять страну на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков французскому изданию Le Point. «Россию на похоронах Папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — пишет Le Point со ссылкой на Пескова. Решение о назначении главы Минкультуры в качестве официального представителя России стало неожиданным для многих наблюдателей. В ночь на 21 апреля наблюдалось значительное ухудшение самочувствия Папы Римского Франциска. Утром поступила информация о его кончине на 89-м году жизни. Газета Corriere della Sera сообщила, что причиной смерти Папы Римского Франциска, по одной из версий, мог быть инсульт. Похороны пройдут 26 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...