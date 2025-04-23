Путин выбрал неожиданного представителя РФ на похоронах Папы Римского

Министр культуры России Ольга Любимова будет представлять страну на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков французскому изданию Le Point.
«Россию на похоронах Папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — пишет Le Point со ссылкой на Пескова. Решение о назначении главы Минкультуры в качестве официального представителя России стало неожиданным для многих наблюдателей.
В ночь на 21 апреля наблюдалось значительное ухудшение самочувствия Папы Римского Франциска. Утром поступила информация о его кончине на 89-м году жизни. Газета Corriere della Sera сообщила, что причиной смерти Папы Римского Франциска, по одной из версий, мог быть инсульт. Похороны пройдут 26 числа.
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