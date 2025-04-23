Медведев отреагировал на заявление Трампа о Крыме

Медведев приветствовал заявление Трампа о Крыме
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Медведев не впервые поддерживает высказывания Трампа
Медведев не впервые поддерживает высказывания Трампа Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по поводу Крыма. Об этом Медведев сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — написал Медведев. 

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский может быть вынужден признать Крым российским из-за ослабления своих позиций на международной арене и давления со стороны США. По его словам, обсуждения о признании Крыма российской территорией велись и в администрации Трампа, что, по мнению Дубинского, может привести к перемирию, выгодному России.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по поводу Крыма. Об этом Медведев сообщил на своей странице в социальной сети X. «Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — написал Медведев.  Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский может быть вынужден признать Крым российским из-за ослабления своих позиций на международной арене и давления со стороны США. По его словам, обсуждения о признании Крыма российской территорией велись и в администрации Трампа, что, по мнению Дубинского, может привести к перемирию, выгодному России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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