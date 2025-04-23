23 апреля 2025

В Белом доме раскритиковали подход Зеленского к переговорам

Белый дом обеспокоен подходами Зеленского в мирных переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский идет неправильным путем, не пытаясь урегулировать конфликт
Зеленский идет неправильным путем, не пытаясь урегулировать конфликт Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский использует неверные подходы в мирных переговорах, что вызывает обеспокоенность у администрации США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы раздосадованы тем, что господин Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, это неприемлемо», — заявила Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, Белый дом считает такой стиль ведения переговоров неэффективным.

Ранее Зеленский подчеркивал, что одной из его мотиваций в конфликте с Россией является личная ненависть к россиянам. А также выражал недовольство позицией некоторых представителей США, в частности спецпосланника Стивена Уиткоффа, обвиняя его в повторении аргументов Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский использует неверные подходы в мирных переговорах, что вызывает обеспокоенность у администрации США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Мы раздосадованы тем, что господин Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, это неприемлемо», — заявила Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, Белый дом считает такой стиль ведения переговоров неэффективным. Ранее Зеленский подчеркивал, что одной из его мотиваций в конфликте с Россией является личная ненависть к россиянам. А также выражал недовольство позицией некоторых представителей США, в частности спецпосланника Стивена Уиткоффа, обвиняя его в повторении аргументов Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...