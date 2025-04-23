В Белом доме раскритиковали подход Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский использует неверные подходы в мирных переговорах, что вызывает обеспокоенность у администрации США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Мы раздосадованы тем, что господин Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии, это неприемлемо», — заявила Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, Белый дом считает такой стиль ведения переговоров неэффективным.
Ранее Зеленский подчеркивал, что одной из его мотиваций в конфликте с Россией является личная ненависть к россиянам. А также выражал недовольство позицией некоторых представителей США, в частности спецпосланника Стивена Уиткоффа, обвиняя его в повторении аргументов Москвы.
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