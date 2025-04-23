23 апреля 2025

Умер четвертый военкор, попавший под обстрел 25 марта

Военкор «Звезды» Гольдин скончался в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкор Гольдин умер 22 апреля
Военкор Гольдин умер 22 апреля Фото:

Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице. Военный корреспондент умер рано утром 22 апреля, пишут СМИ. 

«За жизнь Гольдина долгое время боролись врачи, однако спасти корреспондента не удалось. Гольдин скончался ранним утром 22 апреля», — пишет «Красная звезда». 

25 марта трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения.

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Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице. Военный корреспондент умер рано утром 22 апреля, пишут СМИ.  «За жизнь Гольдина долгое время боролись врачи, однако спасти корреспондента не удалось. Гольдин скончался ранним утром 22 апреля», — пишет «Красная звезда».  25 марта трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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