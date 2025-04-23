Трамп не смог ответить, признает ли он Крым российским

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом сообщает издание The Fox News.
«Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналиста Fox News уточнить его позицию по поводу статуса Крыма. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что его главная задача — добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной.
Администрация Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такие обсуждения вызывали обеспокоенность у украинских властей и союзников США, а также становились предметом публичных разногласий между представителями Вашингтона и Киева.
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