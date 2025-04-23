23 апреля 2025

Трамп не смог ответить, признает ли он Крым российским

Трамп уклонился от вопроса о признании Крыма российским
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп предпочел не отвечать на вопрос про Крым
Трамп предпочел не отвечать на вопрос про Крым Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом сообщает издание The Fox News.

«Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналиста Fox News уточнить его позицию по поводу статуса Крыма. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что его главная задача — добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Администрация Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такие обсуждения вызывали обеспокоенность у украинских властей и союзников США, а также становились предметом публичных разногласий между представителями Вашингтона и Киева.

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Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией. Об этом сообщает издание The Fox News. «Я просто хочу, чтобы конфликт закончился», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналиста Fox News уточнить его позицию по поводу статуса Крыма. Он уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что его главная задача — добиться прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Администрация Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такие обсуждения вызывали обеспокоенность у украинских властей и союзников США, а также становились предметом публичных разногласий между представителями Вашингтона и Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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