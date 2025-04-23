23 апреля 2025

Юрист предупредил о жестком наказании за осквернение георгиевской ленточки

Юрист Хаминский: публичное осквернение георгиевской ленточки грозит сроком
© Служба новостей «URA.RU»
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Георгиевская ленточка приравнена к символам воинской славы России.
Георгиевская ленточка приравнена к символам воинской славы России. Фото:

За публичное осквернение георгиевской ленточки россияне могут получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

«Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 миллионов рублей», — заявил Хаминский РИА Новости. Если юридическое лицо будет в каком-либо виде осквернять георгиевскую ленточку, то он на него будет составлено административное дело, по которому следует штраф от трех до пяти миллионов рублей.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов, что связано с ростом числа подобных инцидентов с февраля 2022 года. Документ предусматривает введение уголовной ответственности и крупных штрафов за действия, направленные против символов воинской славы, чтобы усилить защиту памятных мест и символики.

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За публичное осквернение георгиевской ленточки россияне могут получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский. «Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 миллионов рублей», — заявил Хаминский РИА Новости. Если юридическое лицо будет в каком-либо виде осквернять георгиевскую ленточку, то он на него будет составлено административное дело, по которому следует штраф от трех до пяти миллионов рублей. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов, что связано с ростом числа подобных инцидентов с февраля 2022 года. Документ предусматривает введение уголовной ответственности и крупных штрафов за действия, направленные против символов воинской славы, чтобы усилить защиту памятных мест и символики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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