В России хотят внести новую уголовную ответственность

Правительство РФ предложило внести изменения в уголовный кодекс, ужесточив ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Соответствующий законопроект был представлен для рассмотрения в Государственной Думе, как следует из данных электронной базы законопроектов.
«Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — следует из пояснительной записки к документу.
Поводом для такого шага стало большое количество инцидентов, связанных с осквернением мемориальных объектов, зарегистрированных с февраля 2022 года. В документе отмечено более 370 резонансных случаев, которые не были должным образом оценены в рамках действующего уголовного закона.
Ранее уже предлагались поправки, предусматривающие уголовную ответственность и штрафы за действия, оскверняющие память. Таким образом власти пытаются защитить памятные мест и символы воинской славы.
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