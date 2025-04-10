В России хотят внести новую уголовную ответственность

В ГД внесли проект об уголовном наказании за осквернение воинских захоронений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России внесли на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за осквернение памятных мемориалов
В России внесли на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за осквернение памятных мемориалов Фото:

Правительство РФ предложило внести изменения в уголовный кодекс, ужесточив ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Соответствующий законопроект был представлен для рассмотрения в Государственной Думе, как следует из данных электронной базы законопроектов.

«Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — следует из пояснительной записки к документу. 

Поводом для такого шага стало большое количество инцидентов, связанных с осквернением мемориальных объектов, зарегистрированных с февраля 2022 года. В документе отмечено более 370 резонансных случаев, которые не были должным образом оценены в рамках действующего уголовного закона.

Ранее уже предлагались поправки, предусматривающие уголовную ответственность и штрафы за действия, оскверняющие память. Таким образом власти пытаются защитить памятные мест и символы воинской славы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ предложило внести изменения в уголовный кодекс, ужесточив ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Соответствующий законопроект был представлен для рассмотрения в Государственной Думе, как следует из данных электронной базы законопроектов. «Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — следует из пояснительной записки к документу.  Поводом для такого шага стало большое количество инцидентов, связанных с осквернением мемориальных объектов, зарегистрированных с февраля 2022 года. В документе отмечено более 370 резонансных случаев, которые не были должным образом оценены в рамках действующего уголовного закона. Ранее уже предлагались поправки, предусматривающие уголовную ответственность и штрафы за действия, оскверняющие память. Таким образом власти пытаются защитить памятные мест и символы воинской славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...