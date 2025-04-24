План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине имеет явные параллели с разделом нацистской Германии после Второй мировой войны. Об этом заявил журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц.
«Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал Райтц в эфире youtube-канала Focus.
По его мнению, Крым может быть закреплен за Россией «почти в соответствии с международным правом», а восток Украины фактически окажется под российской юрисдикцией. Он также отметил, что обязательства по Крыму аналогичны немецким восточным территориям, а меньшая ответственность за Восточную Украину сопоставима со статусом ГДР.
Вчера, 23 апреля, в Лондоне должны были пройти переговоры по урегулированию конфликта с участием Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, но они были отменены из-за отказа госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа участвовать в встрече. Причиной стало нежелание украинского лидера Владимира Зеленского признать Крым частью России, что является одним из ключевых условий плана Трампа по завершению конфликта. Согласно The Washington Post, США планировали выдвинуть предложение о признании Крыма частью России в обмен на предоставление Украине гарантий безопасности. Однако Зеленский на отрез отказался от этой идеи, заявив, что Крым «это территория народов Украины».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, который Украина и многие страны Запада не признают. Само голосование прошло в соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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