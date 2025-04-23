Киев сорвал важные переговоры по конфликту из-за истерик по Крыму

Срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Лондоне произошел из-за отказа Киева признать Крым российским. Об этом сообщил телеканал Sky News, уточнив, что в переговорах должны были принять участие представители Великобритании, Франции, США, ФРГ и Украины, однако глава МИД Британии Дэвид Лэмми и госсекретарь США Марко Рубио отказались присутствовать на встрече.
«Лондонские мирные переговоры ухудшились, поскольку Киев отверг план США признать Крым российским», — сообщил Sky News. Уточняется, что госсекретарь США Марко Рубио отказался присутствовать на встрече.
Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все же встретится с британским коллегой Лэмми. Причиной снижения формата собеседований стал отказ украинской стороны признавать Крым российским, что являлось одним из ключевых пунктов предложенного США плана по урегулированию конфликта.
По данным Reuters встреча глав МИД пяти государств в Лондоне была сорвана после того, как Украина подготовила для европейских стран документ с требованием прекращения любых переговоров по территориальным вопросам до достижения полного и безоговорочного прекращения огня. В связи с этим США проявили явную «нервозность».
Ранее стало известно, что Вашингтон предложил России и Украине конкретный путь к мирному соглашению, и теперь ожидает их ответа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, США предложили «заморозить границу на уровне, близком к нынешнему». Он отметил, что Соединенные Штаты готовы выйти из процесса урегулирования, если стороны не примут их предложение.
В Лондоне на 23 апреля были запланированы переговоры по разрешению конфликта с участием министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Однако делегации европейских государств приняли решение перенести встречу после того, как государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф отказались от участия.
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