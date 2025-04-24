Медведев поставил на место МУС, выдавший ордер на арест Путина

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина противоречит положениям Римского статута, который служит правовой основой деятельности МУС. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«В случае, когда данное лицо пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в статуте, а Гаагский уголовный суд не заручился сотрудничеством такого государства, выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута», — написал Медведев в своей авторской статье, размещенной в первом выпуске журнала «Правоведение». По его мнению, о рдеры МУС на арест глав суверенных государств следует квалифицировать как нарушение международного права.
В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном вывозе детей с территории Украины. Россия, а также ряд других стран, включая США, Китай и Индию, не признают юрисдикцию МУС. Венгрия также заявила, что ордер не имеет юридической силы на ее территории, и объявила о начале процедуры выхода из состава суда.
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