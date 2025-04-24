Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных стран, включая атаки с использованием обычных вооружений. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», — заявил Шойгу в интервью агентству ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с поправками в ядерной доктрине, которые были внесены в ноябре прошлого года, Россия имеет полное право применить весь ядерный арсенал для обеспечения своей безопасности и Белоруссии.
В этом же интервью Шойгу заявил, что размещение военного контингента на Украине под видом миротворцев может спровоцировать Третью мировую войну. Он подчеркнул, что такой контингент следует называть интервентами или оккупантами, и отметил, что здравомыслящие политики в Европе понимают возможные последствия, включая столкновение НАТО с Россией. Шойгу также добавил, что термин «миротворцы» используется для маскировки намерений Запада по установлению контроля над украинской территорией и ресурсами, против чего Россия выступала еще до начала спецоперации, передает деловое издание «Взгляд».
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