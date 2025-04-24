В уголовном деле обвиняемого в мощном пожаре в Сосьве вскрылись несостыковки

24 апреля 2025 в 18:39 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил свыше 100 домов, два человека погибли (фото от 2023-го) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи не конкретизировали обвинение в адрес управляющего лесопилкой в Сосьве (Свердловская область) Газанфара Мамедова, на которого повесили вину в страшном пожаре, уничтожившим более 100 домов. Кроме того, обвинение не подтверждается материалами уголовного дела. Об этих и других несостыковках URA.RU рассказал адвокат Мамедова — Алексей Зорин. Огонь охватил поселок 25 апреля 2023 года, кроме домов также сгорело лечебно-исправительное учреждение №23. В этом обвинили Мамедова, бывшего главу Сосьвинского округа Геннадия Макарова, экс-специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева и еще пятерых бывших чиновников. В обвинении нет конкретики Последствия пожара (фото от 2023-го) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Зорина, его подзащитному вменяют то, что он якобы нарушил требования пожарной безопасности, из-за чего впоследствии погибли люди. При этом не указаны конкретные действия Мамедова. Согласно постановлению пленума Верховного суда, когда речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (это вменяется Газанфару и Алексееву), при описании преступления должны быть отмечены действия каждого фигуранта. Кроме того, силовики обвинили Мамедова в том, что он якобы не своевременно убрал мусор и скосил траву. Но, судя по заключению экспертов, очаг возгорания возник из-за мусора в четырех метрах от границ участка пилорамы. «Соответственно, Мамедов не мог нарушить данный пункт пожарной безопасности, поскольку он не несет ответственность за уборку за пределами своих земель», — говорит Зорин. Обвинение в уничтожении чужого имущества также, по словам защитника, не конкретизировано. «В совокупности, это препятствует определению пределов судебного разбирательства и ущемляет право знать, в чем Мамедов конкретно обвиняется», — сказал защитник. Отсутствуют доказательства По словам Зорина, в материалах дела установлено, что очаг возгорания находился не в районе лесопилки Мамедова, — а пилорамы Дмитрия Дитковского. И нет причинно-следственной связи между пожаром, который вспыхнул в районе двух лесопилок и гибелью людей. Дитковский заявил URA.RU, что пожара со стороны его лесопилки не было. «Я сразу предоставил [следствию] записи с камер видеонаблюдения. И полиграф прошел. Так что, ко мне нет вопросов со стороны органов», — отметил предприниматель. Новость по теме Защитник обвиняемого в пожаре в Сосьве указал Бастрыкину на скрытые факты По словам адвоката, в материалах дела есть свидетельские показания, согласно которым односельчане видели огонь рядом с лесопилкой Дитковского. Очевидцы уверяют, что позже пламя перебросилось в лес, а оттуда к пилораме Мамедова. Эту же версию подтвердили два сотрудника МЧС. «Ряд других свидетелей, в том числе лица, которые работали у Дитковского, заявили, что отходы с его пилорамы несанкционированно вывозились на площадку между этими лесопилками, где поджигались. Мамедов, в свою очередь, утилизировал все в поселковой котельной. Это подтверждается договором и выписками», — отметил Зорин. Незадолго до пожара на месте происшествия проезжал синий трактор (возможно, принадлежащий Дитковскому), который был полон опила или щепы. Сотрудник выгрузил мусор в зоне скопления отходов на поле. В 13:19 трактор уехал, а через минуту, по словам Зорина, очевидцы позвонили и сообщили о пожаре рядом с пилорамой Дитковского. Сосьва спустя год после пожара (фото от 2024-го) Фото: Илья Московец © URA.RU «Следовательно, вероятной причиной пожара может являться выгрузка работником Дитковского отходов пиления в разгоревшуюся кучу. Однако эта версия не проверялась и игнорируется сотрудниками СК. Более того, за две недели до трагедии пожарные вскрыли факт нарушения Дитковским требований пожарной безопасности», — подчеркнул защитник. Дитковский заявил, что проверки не было. По его словам, ревизоры никогда не находили нарушений в работе его пилорамы. Кроме того, Дитковский подтвердил, что трактор принадлежит ему. «Но он ездил и раньше (до пожара — прим. ред.). Я на своей территории вожу [опил], складываю», — сказал Дмитрий. Он отрицает, что пожар произошел из-за действий его сотрудника, который выгрузил мусор. «Сами же Мамедовы складировали там отходы. И сжигали. Есть свидетели, что они таким способом утилизировали отходы», — заявил Дитковский. Трактор едет с опилом Фото: предоставлено Алексеем Зориным И возвращается уже без груза Фото: предоставлено Алексеем Зориным Зорин считает, что в деле есть ряд доказательств, которые вообще нужно исключить. В частности, два осмотра одного видео ЧП, сделанные двумя следователями, которые по итогу пришли к разным выводам. «Есть еще два эксперта, сделавших заключения. Они подлежат отводу, поскольку провели экспертизы с нарушениями. Очевидно, что им на исследования предоставлялась незначительная часть материалов дела», — сказал Зорин. Следствие не закончило работу Зорин указывает, что следователи в рамках расследования не провели ряд действий. К примеру, нет очной ставки между Мамедовым и свидетелями, которые заявили, что возгорание пошло с его пилорамы. Также силовики не допросили сотрудников Дитковского, не осмотрели лесной массив, чтобы установить, как шел огонь: от лесопилки Мамедова или в сторону пилорамы (Зорин утверждает, что пожар двигался в сторону лесопилки). «Не допрошен водитель синего трактора, который выгрузил отходы. К тому же сыщики не опросили еще ряд других свидетелей. Всего около 30 человек, из которых показания 14-ти противоречат доводам экспертов», — отметил адвокат. Алексей Зорин считает, что огонь шел в сторону пилорамы Мамедова Фото: предоставлено Алексеем Зориным Сыщики не нашли поджигателей Эксперты установили, что пожар начался из-за поджога в четырех метрах от пилорамы Мамедова. Но следователи, по словам Зорина, якобы проигнорировали этот факт и не установили людей, причастных к преступлению. Адвокат подготовил жалобу и направил ее главному свердловскому прокурору Борису Крылову. Он попросил его признать незаконным уголовное преследование Мамедова и вернуть дело в следственные органы. Однако оно уже ушло в суд Серова. В прошлом году более 70 жителей Сосьвы выразили поддержку Мамедову. Они записали обращение главе СКР Александру Бастрыкину и российскому президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к уголовному делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи не конкретизировали обвинение в адрес управляющего лесопилкой в Сосьве (Свердловская область) Газанфара Мамедова, на которого повесили вину в страшном пожаре, уничтожившим более 100 домов. Кроме того, обвинение не подтверждается материалами уголовного дела. Об этих и других несостыковках URA.RU рассказал адвокат Мамедова — Алексей Зорин. Огонь охватил поселок 25 апреля 2023 года, кроме домов также сгорело лечебно-исправительное учреждение №23. В этом обвинили Мамедова, бывшего главу Сосьвинского округа Геннадия Макарова, экс-специалиста по пожарной безопасности Вячеслава Алексеева и еще пятерых бывших чиновников. По словам Зорина, его подзащитному вменяют то, что он якобы нарушил требования пожарной безопасности, из-за чего впоследствии погибли люди. При этом не указаны конкретные действия Мамедова. Согласно постановлению пленума Верховного суда, когда речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (это вменяется Газанфару и Алексееву), при описании преступления должны быть отмечены действия каждого фигуранта. Кроме того, силовики обвинили Мамедова в том, что он якобы не своевременно убрал мусор и скосил траву. Но, судя по заключению экспертов, очаг возгорания возник из-за мусора в четырех метрах от границ участка пилорамы. «Соответственно, Мамедов не мог нарушить данный пункт пожарной безопасности, поскольку он не несет ответственность за уборку за пределами своих земель», — говорит Зорин. Обвинение в уничтожении чужого имущества также, по словам защитника, не конкретизировано. «В совокупности, это препятствует определению пределов судебного разбирательства и ущемляет право знать, в чем Мамедов конкретно обвиняется», — сказал защитник. По словам Зорина, в материалах дела установлено, что очаг возгорания находился не в районе лесопилки Мамедова, — а пилорамы Дмитрия Дитковского. И нет причинно-следственной связи между пожаром, который вспыхнул в районе двух лесопилок и гибелью людей. Дитковский заявил URA.RU, что пожара со стороны его лесопилки не было. «Я сразу предоставил [следствию] записи с камер видеонаблюдения. И полиграф прошел. Так что, ко мне нет вопросов со стороны органов», — отметил предприниматель. По словам адвоката, в материалах дела есть свидетельские показания, согласно которым односельчане видели огонь рядом с лесопилкой Дитковского. Очевидцы уверяют, что позже пламя перебросилось в лес, а оттуда к пилораме Мамедова. Эту же версию подтвердили два сотрудника МЧС. «Ряд других свидетелей, в том числе лица, которые работали у Дитковского, заявили, что отходы с его пилорамы несанкционированно вывозились на площадку между этими лесопилками, где поджигались. Мамедов, в свою очередь, утилизировал все в поселковой котельной. Это подтверждается договором и выписками», — отметил Зорин. Незадолго до пожара на месте происшествия проезжал синий трактор (возможно, принадлежащий Дитковскому), который был полон опила или щепы. Сотрудник выгрузил мусор в зоне скопления отходов на поле. В 13:19 трактор уехал, а через минуту, по словам Зорина, очевидцы позвонили и сообщили о пожаре рядом с пилорамой Дитковского. «Следовательно, вероятной причиной пожара может являться выгрузка работником Дитковского отходов пиления в разгоревшуюся кучу. Однако эта версия не проверялась и игнорируется сотрудниками СК. Более того, за две недели до трагедии пожарные вскрыли факт нарушения Дитковским требований пожарной безопасности», — подчеркнул защитник. Дитковский заявил, что проверки не было. По его словам, ревизоры никогда не находили нарушений в работе его пилорамы. Кроме того, Дитковский подтвердил, что трактор принадлежит ему. «Но он ездил и раньше (до пожара — прим. ред.). Я на своей территории вожу [опил], складываю», — сказал Дмитрий. Он отрицает, что пожар произошел из-за действий его сотрудника, который выгрузил мусор. «Сами же Мамедовы складировали там отходы. И сжигали. Есть свидетели, что они таким способом утилизировали отходы», — заявил Дитковский. Зорин считает, что в деле есть ряд доказательств, которые вообще нужно исключить. В частности, два осмотра одного видео ЧП, сделанные двумя следователями, которые по итогу пришли к разным выводам. «Есть еще два эксперта, сделавших заключения. Они подлежат отводу, поскольку провели экспертизы с нарушениями. Очевидно, что им на исследования предоставлялась незначительная часть материалов дела», — сказал Зорин. Зорин указывает, что следователи в рамках расследования не провели ряд действий. К примеру, нет очной ставки между Мамедовым и свидетелями, которые заявили, что возгорание пошло с его пилорамы. Также силовики не допросили сотрудников Дитковского, не осмотрели лесной массив, чтобы установить, как шел огонь: от лесопилки Мамедова или в сторону пилорамы (Зорин утверждает, что пожар двигался в сторону лесопилки). «Не допрошен водитель синего трактора, который выгрузил отходы. К тому же сыщики не опросили еще ряд других свидетелей. Всего около 30 человек, из которых показания 14-ти противоречат доводам экспертов», — отметил адвокат. Эксперты установили, что пожар начался из-за поджога в четырех метрах от пилорамы Мамедова. Но следователи, по словам Зорина, якобы проигнорировали этот факт и не установили людей, причастных к преступлению. Адвокат подготовил жалобу и направил ее главному свердловскому прокурору Борису Крылову. Он попросил его признать незаконным уголовное преследование Мамедова и вернуть дело в следственные органы. Однако оно уже ушло в суд Серова. В прошлом году более 70 жителей Сосьвы выразили поддержку Мамедову. Они записали обращение главе СКР Александру Бастрыкину и российскому президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к уголовному делу.