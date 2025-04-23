Ректор УрФУ Кокшаров отреагировал на слухи об отставке

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который с 14 апреля работает в статусе исполняющего обязанности, заявил URA.RU, что не знает ничего о своей отставке. И порекомендовал обратиться к непосредственному руководителю университета.
«Задавайте вопросы министерству [просвещения и науки РФ], я ничего не знаю. Работаю», — заявил он. Как ранее сообщало URA.RU, к июню Кокшаров может покинуть пост ректора, который занимает с 2010 года. Что известно о нем — в сбойке URA.RU. Все новости по теме — в сюжете агентства.
Сегодня Виктор Кокшаров принимал на площадке университета уральского полпреда Артема Жогу, врио губернатора Дениса Паслера, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В УрФУ открылся форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра».
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