23 апреля 2025

Ректор УрФУ Кокшаров отреагировал на слухи об отставке

Ректору УрФУ Кокшарову ничего не известно о своей отставке
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Кокшаров руководит вузом с 2010 года
Виктор Кокшаров руководит вузом с 2010 года Фото:
новость из сюжета
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который с 14 апреля работает в статусе исполняющего обязанности, заявил URA.RU, что не знает ничего о своей отставке. И порекомендовал обратиться к непосредственному руководителю университета.

«Задавайте вопросы министерству [просвещения и науки РФ], я ничего не знаю. Работаю», — заявил он. Как ранее сообщало URA.RU, к июню Кокшаров может покинуть пост ректора, который занимает с 2010 года. Что известно о нем — в сбойке URA.RU. Все новости по теме — в сюжете агентства.

Сегодня Виктор Кокшаров принимал на площадке университета уральского полпреда Артема Жогу, врио губернатора Дениса Паслера, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В УрФУ открылся форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра».

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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который с 14 апреля работает в статусе исполняющего обязанности, заявил URA.RU, что не знает ничего о своей отставке. И порекомендовал обратиться к непосредственному руководителю университета. «Задавайте вопросы министерству [просвещения и науки РФ], я ничего не знаю. Работаю», — заявил он. Как ранее сообщало URA.RU, к июню Кокшаров может покинуть пост ректора, который занимает с 2010 года. Что известно о нем — в сбойке URA.RU. Все новости по теме — в сюжете агентства. Сегодня Виктор Кокшаров принимал на площадке университета уральского полпреда Артема Жогу, врио губернатора Дениса Паслера, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В УрФУ открылся форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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