В Госдуме озвучили список стран, которые признают Крым вслед за США

Страны БРИКС признают Крым частью России в случае, если Соединенные Штаты официально примут такое решение. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Если Вашингтон признает Крым, многие государства последуют его примеру. Первыми такой шаг сделают дружественные страны, входящие в БРИКС», — пояснила Журова в интервью изданию «Ридус». Она отметила, что отметила, ранее страны не спешили признавать Крым, опасаясь экономических санкций со стороны США и не желая рисковать благосостоянием граждан. По ее словам, ситуация сразу же изменится, как только Вашингтон официально признает Крым частью России.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз отказался признавать Крым российской территорией. Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что европейские столицы уже уведомили об этом администрацию Трампа и намерены попытаться переубедить его. По его словам, признание Крыма российским является «красной линией» для руководства ЕС, передает RT.
По данным американского издания National Interest, европейские страны опасаются, что признание российского контроля над Крымом приведет к усилению влияния России в Евразии и ограничит доступ стран Запада к природным ресурсам Центральной Азии. Авторы материала заявили, что запасы редких минералов в данном регионе значительно превышают украинские.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.