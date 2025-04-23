В США раскрыли, почему Европе невыгодно, чтобы Крым был российским

NI: Европа теряет доступ к недрам Азии из-за российского Крыма
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Признание Крыма за Россией может быть не выгодно Европе из-за обилия редких земельных металлов там
Признание Крыма за Россией может быть не выгодно Европе из-за обилия редких земельных металлов там Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские страны опасаются, что признание российского контроля над Крымом приведет к усилению влияния России в Евразии и ограничит доступ стран Запада к природным ресурсам Центральной Азии. Об этом сообщает американское издание National Interest.

«Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии», — говорится в материале. Авторы материала отметили, что с учетом прочного контроля над Крымом, Черным морем и Кавказом, Россия может якобы попытаться ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию, чтобы подавить независимость региона. Они указали, что запасы редких минералов в Центральной Азии значительно превышают украинские. Причем обилие нефти и газа в этом регионе в значительной степени обусловлено американскими инвестициями. В материале также сказано, что российский контроль над Крымом угрожает доступу Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии, и в случае удержания этого контроля Китай может стать крупнейшим бенефициаром.

Ранее URA.RU писало, что на предстоящих переговорах в Лондоне США планируют предложить Украине и Европейскому Союзу признание Крыма российской территорией и заморозку текущей линии фронта для мирного разрешения конфликта. В обмен Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать Крым за Россией, заявив, что «эта территория народа Украины».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году посредством референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав РФ.

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Европейские страны опасаются, что признание российского контроля над Крымом приведет к усилению влияния России в Евразии и ограничит доступ стран Запада к природным ресурсам Центральной Азии. Об этом сообщает американское издание National Interest. «Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии», — говорится в материале. Авторы материала отметили, что с учетом прочного контроля над Крымом, Черным морем и Кавказом, Россия может якобы попытаться ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию, чтобы подавить независимость региона. Они указали, что запасы редких минералов в Центральной Азии значительно превышают украинские. Причем обилие нефти и газа в этом регионе в значительной степени обусловлено американскими инвестициями. В материале также сказано, что российский контроль над Крымом угрожает доступу Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии, и в случае удержания этого контроля Китай может стать крупнейшим бенефициаром. Ранее URA.RU писало, что на предстоящих переговорах в Лондоне США планируют предложить Украине и Европейскому Союзу признание Крыма российской территорией и заморозку текущей линии фронта для мирного разрешения конфликта. В обмен Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать Крым за Россией, заявив, что «эта территория народа Украины». Крым вошел в состав РФ в 2014 году посредством референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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