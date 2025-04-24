Семья экс-губернатора Юревича проиграла очередной раунд борьбы за «Макфу»

Мать челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Наталья и сын Александр проиграли апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы в споре с Росимуществом за активы национализированной «Макфы». Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел.
«Судебное заседание по делу завершено. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда.
Семьи бывшего губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова проиграли суд Росимуществу по делу о национализации «Макфы». Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Причиной стал факт передачи активов холдинга в управление Россельхозбанку. По мнению адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы Юревича, это было сделано незаконно.
Центральный суд Челябинская ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры, обязав экс-владельцев национализированной «Макфы» выплатить государству без малого 20 млрд рублей. Арестованное имущество ответчиков покрывается от силы 2% от этой суммы, заявляет Трунов.
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