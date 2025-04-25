Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области допустила нарушения в организации работы муниципального кладбища. Это привело к конфликту между фирмами-конкурентами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.
Надзорное ведомство выявило нарушения со стороны властей. «Установлено, что ввиду отсутствия контроля со стороны администрации Щучанского муниципального округа по определению и распоряжению земельными участками на муниципальном кладбище №2, а также ненадлежащей организации деятельности в сфере оказания ритуальных услуг произошла конфликтная ситуация между фигурантами инцидента», — сообщили в прокуратуре района в ответ на запрос редакции. В связи с этим, 22 апреля 2025 года в адрес главы муниципального округа Павла Самохвалова было внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
По информации надзорного органа, проверка была организована после жалоб местных жителей на ситуацию с выделением мест для захоронения и качеством работы ритуальных служб. В прокуратуре отметили, что будут добиваться устранения выявленных нарушений и контроля за деятельностью администрации по управлению кладбищем.
Редакция обратилась за комментарием к администрации. В мэрии сообщили, что родственники участников спецоперации вправе самостоятельно выбрать место для захоронения наших земляков, погибших за Родину. Администрация Щучанского округа в этом вопросе однозначно и безоговорочно поддерживает решения родственников бойцов и считает неэтичным иной подход. «С учетом сложившейся ситуации на следующей неделе администрацией Щучанского округа будут проведены дополнительные мероприятия муниципального контроля в отношении похоронных служб», — ответили представители мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище города Щучье возник конфликт при захоронении погибшего на СВО мужчины. Скандал поднялся вокруг выкопанной могилы, место для которой не могли поделить местные конкурирующие в области ритуальных услуг компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».