Умер почетный гражданин Челябинска, 98-летний ветеран войны Почекутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеран два года не дожил до столетия
Ветеран два года не дожил до столетия Фото:

В Челябинске скончался почетный гражданин города Алексей Почекутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о смерти Алексея Степановича Почекутова — почетного гражданина Челябинска, ветерана войны и труда, скончавшегося 24 апреля. Его скромность, трудолюбие и преданность делу отмечены званием „Почетный ветеран Курчатовского района“ и медалью „За заслуги по охране общественного порядка“. В апреле 2025 года Алексей Степанович стал почетным гражданином Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Почекутов родился в 1927 году в Красноярском крае. Пройдя курсы трактористов, трудился в колхозе, а после гибели отца на фронте вступил в комсомол. В 1944 году, достигнув 17 лет, был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях с Японией, награжден медалью «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации 39 лет посвятил Челябинскому металлургическому заводу, был председателем профсоюзного комитета. Более 30 лет Почекутов работал в советах ветеранов, создавал музеи боевой славы в школах Курчатовского района, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Накануне в Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны,  Александр Васильевич Воронин. Он также был почетным гражданином города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске скончался почетный гражданин города Алексей Почекутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о смерти Алексея Степановича Почекутова — почетного гражданина Челябинска, ветерана войны и труда, скончавшегося 24 апреля. Его скромность, трудолюбие и преданность делу отмечены званием „Почетный ветеран Курчатовского района“ и медалью „За заслуги по охране общественного порядка“. В апреле 2025 года Алексей Степанович стал почетным гражданином Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии. Алексей Почекутов родился в 1927 году в Красноярском крае. Пройдя курсы трактористов, трудился в колхозе, а после гибели отца на фронте вступил в комсомол. В 1944 году, достигнув 17 лет, был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях с Японией, награжден медалью «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени. После демобилизации 39 лет посвятил Челябинскому металлургическому заводу, был председателем профсоюзного комитета. Более 30 лет Почекутов работал в советах ветеранов, создавал музеи боевой славы в школах Курчатовского района, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Накануне в Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны,  Александр Васильевич Воронин. Он также был почетным гражданином города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...