Умер почетный гражданин Челябинска, 98-летний ветеран войны Почекутов

В Челябинске скончался почетный гражданин города Алексей Почекутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о смерти Алексея Степановича Почекутова — почетного гражданина Челябинска, ветерана войны и труда, скончавшегося 24 апреля. Его скромность, трудолюбие и преданность делу отмечены званием „Почетный ветеран Курчатовского района“ и медалью „За заслуги по охране общественного порядка“. В апреле 2025 года Алексей Степанович стал почетным гражданином Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Алексей Почекутов родился в 1927 году в Красноярском крае. Пройдя курсы трактористов, трудился в колхозе, а после гибели отца на фронте вступил в комсомол. В 1944 году, достигнув 17 лет, был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях с Японией, награжден медалью «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации 39 лет посвятил Челябинскому металлургическому заводу, был председателем профсоюзного комитета. Более 30 лет Почекутов работал в советах ветеранов, создавал музеи боевой славы в школах Курчатовского района, занимался патриотическим воспитанием молодежи.
Накануне в Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, Александр Васильевич Воронин. Он также был почетным гражданином города.
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