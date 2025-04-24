Трамп уверен, что Путин прислушается к его призыву не атаковать Киев

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский лидер Владимир Путин прислушается к его призыву воздержаться от массированных ударов по Украине. Заявление сделано журналистом.
Трампа спросили, прислушается ли Путин к просьбе остановить удары по Украине. «Да, я уверен», — ответил президент США. Слова прозвучали в эфире Fox News.
Ранее Трамп выразил недовольство массированными ударами России по военным объектам в Киеве и призвал к мирному урегулированию конфликта. По словам президента, такие действия якобы не имеют смысла. Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об ударах по Киеву, подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по военным объектам.
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