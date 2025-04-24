Женщина 69 лет, пропавшая вблизи города Верхний Уфалей Челябинской области, была обнаружена спустя десять дней после исчезновения. Аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск» показало кадры спасения.
«Вот, повезли бабушку до штаба», — говорится в одном из видео, предоставленных отрядом. Потерявшуюся нашли в лесу, после чего доставили на квадроцикле до машины, а уже на ней повезли до штаба волонтеров. Там ее передали бригаде скорой помощи.
Заплутавшую пенсионерку начали искать 15 апреля. Четыре дня назад к поисковой операции присоединилась команда поискового отряда РМК. Группа, оснащенная внедорожником и квадроциклом, прибыла в район предполагаемого исчезновения 20 апреля.
Отряд «РМК Поиск» создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В его штате задействовано 45 сотрудников и используется специализированная техника, от внедорожников до беспилотников.
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