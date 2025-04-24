В отряде «РМК Поиск» рассказали, как нашли блуждавшую 10 дней по лесу челябинку. Фото, видео

Отряд «РМК Поиск» нашел блуждавшую неделю по лесу челябинку
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Пропавшую пенсионерку искали с 15 апреля
Пропавшую пенсионерку искали с 15 апреля Фото:

Женщина 69 лет, пропавшая вблизи города Верхний Уфалей Челябинской области, была обнаружена спустя десять дней после исчезновения. Аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск» показало кадры спасения.

«Вот, повезли бабушку до штаба», — говорится в одном из видео, предоставленных отрядом. Потерявшуюся нашли в лесу, после чего доставили на квадроцикле до машины, а уже на ней повезли до штаба волонтеров. Там ее передали бригаде скорой помощи.

Заплутавшую пенсионерку начали искать 15 апреля. Четыре дня назад к поисковой операции присоединилась команда поискового отряда РМК. Группа, оснащенная внедорожником и квадроциклом, прибыла в район предполагаемого исчезновения 20 апреля.

Отряд «РМК Поиск» создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В его штате задействовано 45 сотрудников и используется специализированная техника, от внедорожников до беспилотников.

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Женщина 69 лет, пропавшая вблизи города Верхний Уфалей Челябинской области, была обнаружена спустя десять дней после исчезновения. Аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск» показало кадры спасения. «Вот, повезли бабушку до штаба», — говорится в одном из видео, предоставленных отрядом. Потерявшуюся нашли в лесу, после чего доставили на квадроцикле до машины, а уже на ней повезли до штаба волонтеров. Там ее передали бригаде скорой помощи. Заплутавшую пенсионерку начали искать 15 апреля. Четыре дня назад к поисковой операции присоединилась команда поискового отряда РМК. Группа, оснащенная внедорожником и квадроциклом, прибыла в район предполагаемого исчезновения 20 апреля. Отряд «РМК Поиск» создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина. В его штате задействовано 45 сотрудников и используется специализированная техника, от внедорожников до беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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