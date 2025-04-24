Трамп сделал важное заявление о России

Вашингтон не считает Россию препятствует достижению соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина — прим. URA.RU) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку», — отметил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают «значительное» давление на Россию при обсуждении путей урегулирования украинского конфликта. По его словам, ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине.
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