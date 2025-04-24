24 апреля 2025

Трамп сделал важное заявление о России

Трамп не согласился, что Россия мешает соглашению о прекращении огня
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что оказывает значительное давление на Россию в диалоге по Украине
Трамп заявил, что оказывает значительное давление на Россию в диалоге по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон не считает Россию препятствует достижению соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина — прим. URA.RU) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку», — отметил Трамп  в ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают «значительное» давление на Россию при обсуждении путей урегулирования украинского конфликта. По его словам, ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине.

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Вашингтон не считает Россию препятствует достижению соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. «Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина — прим. URA.RU) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку», — отметил Трамп  в ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают «значительное» давление на Россию при обсуждении путей урегулирования украинского конфликта. По его словам, ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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