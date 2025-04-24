Трамп сделал заявление по поводу Украины

В ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«В ближайшие несколько дней у нас будут очень важные встречи по поводу Украины. Очень важные встречи», — подчеркнул Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможных путях урегулирования конфликта. Он добавил, что Вашингтон уже добился «большого прогресса».
Трамп уверен, что президент России Владимир Путин прислушается к его призыву воздержаться от массированных ударов по Украине. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния.
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