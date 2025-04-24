24 апреля 2025

Трамп сделал заявление по поводу Украины

Трамп анонсировал важные встречи по Украине
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Трамп считает, что США уже добились большого прогресса
Трамп считает, что США уже добились большого прогресса Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«В ближайшие несколько дней у нас будут очень важные встречи по поводу Украины. Очень важные встречи», — подчеркнул Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможных путях урегулирования конфликта. Он добавил, что Вашингтон уже добился «большого прогресса».

Трамп уверен, что президент России Владимир Путин прислушается к его призыву воздержаться от массированных ударов по Украине. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния.

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В ближайшие несколько дней запланированы важные встречи, посвященные ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «В ближайшие несколько дней у нас будут очень важные встречи по поводу Украины. Очень важные встречи», — подчеркнул Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможных путях урегулирования конфликта. Он добавил, что Вашингтон уже добился «большого прогресса». Трамп уверен, что президент России Владимир Путин прислушается к его призыву воздержаться от массированных ударов по Украине. По словам американского лидера, стороны должны сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы найти пути завершения вооруженного противостояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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