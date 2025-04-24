Коммунисты из разных стран вступились за скейт-площадку у памятника Ленина в Верхней Пышме

Представители коммунистических партий из разных стран мира вступились за рампу, сделанную из постамента памятнику Ленина в Верхней Пышме (Свердловская область). Эта рампа стала частью нового скейт-парка, который открыли возле ДК «Металлургов».
«Если молодые люди становятся осведомлёнными в истории, почему бы им также не воспринимать памятники совершенно по-другому, более современно?» — поделился мнением Герхард Фукс, президент немецкого Совета Мира, на международном коммунистическом форуме к 155-летию Владимира Ленина в Москве. Итогами опроса поделился telegram-канал «Baza».
Также скейт-парк интересной инициативой назвали и другие посетители форума. «Если рампа сделана качественно, со стилем и уважением к великому человеку, думаю, это очень интересная инициатива», — делится Клаус Кох из Швейцарии, руководитель Международного Антифашистского Информ-бюро.
Для представителя партии «ФАТХ» Ахмеда Фаттуха такое использование памятника Ленину «отличный современный вариант, чтобы обучить новое поколение тому, кто такой Ленин». Председатель партии PAIS Бубакар Бокум из Мали рад, что «новое поколение не забывает про Ленина».
Но не все согласны, что использование памятника Ленину таким образом — это хорошая идея. «Все таки я считаю, что это разное — тема спорта и тема идеологии. Это [рампа] не хорошая идея», — делиться своим мнением Ричард Рохас (пресс-секретарь партии «Свободного Перу»).
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