Россиянам хотят дать льготы на нотариальные услуги

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым планируют внести законопроект, который распространит федеральные льготы на нотариальные услуги на региональные тарифы. Об этом говорится в законопроекте.
«Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в статью 22 Основ законодательства РФ о нотариате. Согласно предлагаемой поправке, льготы, установленные для уплаты государственной пошлины (федерального тарифа) при совершении нотариальных действий, обязательных по форме, будут также распространяться на региональный нотариальный тариф», — сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.
Депутат Нилов пояснил, что сейчас нотариусы взимают как федеральный, так и региональный тариф, но льготы для них различаются. Многие категории, освобожденные от госпошлины по Налоговому кодексу — например, инвалиды второй группы и организации инвалидов — не получают таких же льгот по региональному тарифу, который может быть значительно выше. В итоге они освобождаются лишь от меньшей части затрат на нотариальные услуги, отметил депутат.
Ранее Ярослав Нилов уже выступал с социальными инициативами, в частности, предлагал ввести ежемесячные выплаты для домохозяек в размере прожиточного минимума и включить период ведения домашнего хозяйства в пенсионный стаж. Эти предложения также направлены на расширение поддержки социально незащищенных категорий граждан и обсуждаются в Госдуме одновременно с подготовкой федерального бюджета и изменением размеров МРОТ и прожиточного минимума.
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