В Госдуме требуют создать единый список педофилов

Следственному комитету предложили создать публичный федеральный реестр педофилов. Такое обращение главе СК Александру Бастрыкину направил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, соавтором выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в письме, который оказался у РИА Новостей. Следуя из документа, реестр будет открыт для граждан, которые смогут получить доступ к персональным данным осужденных, включая фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, место работы и сведения о транспортных средствах.
«Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр», — подчеркнул автор инициативы Сергей Миронов. Он также отметил, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике и необходимо для России.
Парламентарий Яна Лантратова добавила, что федеральный реестр позволит силовым структурам объединить базы данных МВД, Следственного комитета и ФСИН для оперативного отслеживания перемещений и действий лиц, совершивших подобные преступления. Она подчеркнула, что это даст правоохранительным органам надежный инструмент для предотвращения рецидивов и нарушений условий надзора.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничения для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно новым нормативам, граждане с подобными судимостями лишаются возможности посещать школы, дошкольные учреждения, а также спортивные и игровые площадки, предназначенные для детей.
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