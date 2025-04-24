24 апреля 2025

В центре Кургана передумали продавать бывшее здание кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ищут арендаторов для бывшего здания кафе
В Кургане ищут арендаторов для бывшего здания кафе Фото:

В Кургане собственник здания, в котором раньше располагалось кафе «Банкет-холл Элит», передумал избавляться от недвижимости. Владелец намерен найти нового арендатора в помещение по улице Максима Горького. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. Ранее здание продавали за десятки миллионов рублей. 

«Собственник снял с продажи актив, в котором раньше работало кафе „Банкет-холл Элит“. Ведет поиски нового арендатора», — сообщил источник. Предыдущий съехал и закрыл общепит из-за резкого повышения стоимости аренды

Информация подтверждается данными на сайте с объявлениями. Стоимость недвижимости на 430 квадратов оценивают в 300 тысяч рублей в месяц. При этом указано, что арендовать помещение можно частично. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бывшее здание кафе «Причал» в медгородке. Заброшенную недвижимость в микрорайоне Рябково оценили в 16,5 миллиона рублей. Объект находится по улице Карбышева в районе нескольких больниц, включая областной онкодиспансер и Центр Илизаров.

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В Кургане собственник здания, в котором раньше располагалось кафе «Банкет-холл Элит», передумал избавляться от недвижимости. Владелец намерен найти нового арендатора в помещение по улице Максима Горького. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. Ранее здание продавали за десятки миллионов рублей.  «Собственник снял с продажи актив, в котором раньше работало кафе „Банкет-холл Элит“. Ведет поиски нового арендатора», — сообщил источник. Предыдущий съехал и закрыл общепит из-за резкого повышения стоимости аренды Информация подтверждается данными на сайте с объявлениями. Стоимость недвижимости на 430 квадратов оценивают в 300 тысяч рублей в месяц. При этом указано, что арендовать помещение можно частично. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бывшее здание кафе «Причал» в медгородке. Заброшенную недвижимость в микрорайоне Рябково оценили в 16,5 миллиона рублей. Объект находится по улице Карбышева в районе нескольких больниц, включая областной онкодиспансер и Центр Илизаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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