Паслер намекнул, что будет с главой Екатеринбурга

Губернатор Паслер показал доверие мэру Орлову, отправив на праймериз ЕР

24 апреля 2025 в 21:28 Размер текста - 17 +

Одна из интриг — с каким результатом Алексей Орлов проиграет новому шефу Фото: Размик Закарян © URA.RU Выдвижение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на праймериз «Единой России» против врио губернатора Дениса Паслера стоит рассматривать как позитивный для него сигнал со стороны нового шефа. Об этом URA.RU заявил погруженный в интригу источник в губернаторской резиденции, комментируя решение Паслера. Такого же мнения придерживается один из опрошенных агентством экспертов. Но есть и другая точка зрения. Как сообщало URA.RU, решение о том, что Орлов будет спарринг-партнером Паслера на праймериз, принял президиум регионального политсовета «Единой России». Заседание прошло 24 апреля. «Для Орлова выдвижение — это признак доверия [со стороны Паслера] и возможность войти в [его] команду», — передал источник агентства, знакомый с тем, как определялась фамилия технического кандидата. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему. По данным агентства, на первой встрече после возвращения Паслера в Свердловскую область он обсуждал с Орловым события тех лет. «Они сошлись на том, что никто никого тогда не подсиживал, не интриговал (на этой версии в большом интервью для URA.RU настаивал и сам Орлов — прим. ред.)», — рассказывал тогда источник URA.RU. Новость по теме Паслеру нашли спарринг-партнера перед выборами губернатора: неожиданная фамилия Но с учетом того, что Орлов входил в близкое окружение Куйвашева, истеблишмент все равно всерьез озабочен судьбой мэра, чьи полномочия истекают в феврале 2026-го. В это же время сам Орлов публично обозначил, что готов работать под руководством Паслера. Еще один собеседник URA.RU в региональной власти объясняет участие Орлова в праймериз необходимостью легитимизировать итоги внутрипартийного голосования, придать этому событию вес. «Против Паслера надо было выдвинуть реальную политическую фигуру», — говорит он, однако отмечает, участие в праймериз, по его мнению, «никак не влияет на шансы Орлова переизбраться на новый срок». «Паслеру в пару ставят тяжеловеса, чтобы это (то есть праймериз — прим. ред.) совсем не выглядело как игра в поддавки. Для Орлова это отличнейший вариант продемонстрировать новому губернатору свою лояльность. Если его выдвижение [на предварительное голосование] действительно состоится, это будет означать, что Орлов как бы в обойме и может какое-то время не переживать за свое будущее. Но хотелось бы послушать мотивацию, объяснение самого Алексея Валерьевича. И тогда можно было бы более полноценно все это комментировать», — высказался политолог Александр Белоусов. Его коллега Алексей Швайгерт считает иначе. «Участие Орлова [в праймериз] выглядит расстрельным для него форматом, именно c точки зрения политической карьеры. Самое главное: сколько голосов должен набрать глава города, чтобы выглядеть фактурно, но при этом не слишком приблизиться к результату победителя? Вопрос без ответа, честно сказать», — прокомментировал Швайгерт. Решение выдвинуть Орлова в спарринг-партнеры он назвал «странным с точки зрения формальной партийной конкуренции». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выдвижение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на праймериз «Единой России» против врио губернатора Дениса Паслера стоит рассматривать как позитивный для него сигнал со стороны нового шефа. Об этом URA.RU заявил погруженный в интригу источник в губернаторской резиденции, комментируя решение Паслера. Такого же мнения придерживается один из опрошенных агентством экспертов. Но есть и другая точка зрения. Как сообщало URA.RU, решение о том, что Орлов будет спарринг-партнером Паслера на праймериз, принял президиум регионального политсовета «Единой России». Заседание прошло 24 апреля. «Для Орлова выдвижение — это признак доверия [со стороны Паслера] и возможность войти в [его] команду», — передал источник агентства, знакомый с тем, как определялась фамилия технического кандидата. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему. По данным агентства, на первой встрече после возвращения Паслера в Свердловскую область он обсуждал с Орловым события тех лет. «Они сошлись на том, что никто никого тогда не подсиживал, не интриговал (на этой версии в большом интервью для URA.RU настаивал и сам Орлов — прим. ред.)», — рассказывал тогда источник URA.RU. Но с учетом того, что Орлов входил в близкое окружение Куйвашева, истеблишмент все равно всерьез озабочен судьбой мэра, чьи полномочия истекают в феврале 2026-го. В это же время сам Орлов публично обозначил, что готов работать под руководством Паслера. Еще один собеседник URA.RU в региональной власти объясняет участие Орлова в праймериз необходимостью легитимизировать итоги внутрипартийного голосования, придать этому событию вес. «Против Паслера надо было выдвинуть реальную политическую фигуру», — говорит он, однако отмечает, участие в праймериз, по его мнению, «никак не влияет на шансы Орлова переизбраться на новый срок». «Паслеру в пару ставят тяжеловеса, чтобы это (то есть праймериз — прим. ред.) совсем не выглядело как игра в поддавки. Для Орлова это отличнейший вариант продемонстрировать новому губернатору свою лояльность. Если его выдвижение [на предварительное голосование] действительно состоится, это будет означать, что Орлов как бы в обойме и может какое-то время не переживать за свое будущее. Но хотелось бы послушать мотивацию, объяснение самого Алексея Валерьевича. И тогда можно было бы более полноценно все это комментировать», — высказался политолог Александр Белоусов. Его коллега Алексей Швайгерт считает иначе. «Участие Орлова [в праймериз] выглядит расстрельным для него форматом, именно c точки зрения политической карьеры. Самое главное: сколько голосов должен набрать глава города, чтобы выглядеть фактурно, но при этом не слишком приблизиться к результату победителя? Вопрос без ответа, честно сказать», — прокомментировал Швайгерт. Решение выдвинуть Орлова в спарринг-партнеры он назвал «странным с точки зрения формальной партийной конкуренции».