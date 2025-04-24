Выборы главы Кургана 25 апреля не состоятся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов города
«Как и предполагалось, в пятницу процедуру выборов нового мэра Кургана проводить не будут. Вероятно, региональные и городские власти ждут результатов собеседования или согласования врип мэра Антона Науменко с Генсоветом партии ЕР», — сообщают URA.RU источники.
До этого сообщалось, что кандидаты проходят некую процедуру согласования, но подробную информацию пока предоставить не могут. При этом, со слов инсайдеров URA.RU, власти сами хотят завершить процедуру выборов до конца срока, а именно — до 30 апреля.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы. На данный момент ответа получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. Помимо них, на конкурс ранее заявлялись оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до индивидуального собеседования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».