Кортеж, в котором может быть спецпосланник Трампа, едет в Москву

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Кортеж из Внуково следует в сторону Москвы
Кортеж из Внуково следует в сторону Москвы Фото:
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Автомобильный кортеж в сопрвождении полиции движется от аэропорта «Внуково-2» в направлении Москвы. По информации РИА Новости, это связано с предполагаемым прибытием в Россию специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

«Автоколонна в сопровождении машин полиции следует от аэропорта „Внуково-2“ в сторону Москвы после предполагаемого прибытия спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ», — пишет агентство. 

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из США, пересек российскую границу. Такая информация, на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа, появилась на портале Flightradar24. Согласно данным, бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, пересек воздушное пространство России 25 апреля.

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Автомобильный кортеж в сопрвождении полиции движется от аэропорта «Внуково-2» в направлении Москвы. По информации РИА Новости, это связано с предполагаемым прибытием в Россию специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. «Автоколонна в сопровождении машин полиции следует от аэропорта „Внуково-2“ в сторону Москвы после предполагаемого прибытия спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ», — пишет агентство.  Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из США, пересек российскую границу. Такая информация, на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа, появилась на портале Flightradar24. Согласно данным, бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, пересек воздушное пространство России 25 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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