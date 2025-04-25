Кортеж, в котором может быть спецпосланник Трампа, едет в Москву

Автомобильный кортеж в сопрвождении полиции движется от аэропорта «Внуково-2» в направлении Москвы. По информации РИА Новости, это связано с предполагаемым прибытием в Россию специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
«Автоколонна в сопровождении машин полиции следует от аэропорта „Внуково-2“ в сторону Москвы после предполагаемого прибытия спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в РФ», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из США, пересек российскую границу. Такая информация, на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа, появилась на портале Flightradar24. Согласно данным, бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, пересек воздушное пространство России 25 апреля.
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