24 апреля 2025

Губернатор Шумков: в зону СВО отправили шесть фур с машинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы отправили фуры с машинами и гуманитарным грузом на фронт
Курганцы отправили фуры с машинами и гуманитарным грузом на фронт Фото:
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Из Кургана в зону СВО отправили шесть фур с машинами и мотоциклами. Также на фронт были переданы тонны гуманитарного груза. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«С ребятами из Народного Фронта отправляем очередной груз на фронт. Шесть фур, в которых 12 легковых автомобилей, три мотоцикла и тонны груза, сформированного по запросу парней. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков своем telegram-канале.

Одна из машин накануне уже была передана из рук в руки нашим бойцам, которые находились дома в отпуске. Также в составе гумпомощи отправлено оборудование для стоматологии и Центра молодежных инициатив Краснодона в ЛНР.

Ранее URA.RU писало, что курганский владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов поедет на СВО. В рамках гуманитарной миссии он планирует передать автомобиль «Нива» добровольцам из казачьего отряда. 

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Из Кургана в зону СВО отправили шесть фур с машинами и мотоциклами. Также на фронт были переданы тонны гуманитарного груза. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «С ребятами из Народного Фронта отправляем очередной груз на фронт. Шесть фур, в которых 12 легковых автомобилей, три мотоцикла и тонны груза, сформированного по запросу парней. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков своем telegram-канале. Одна из машин накануне уже была передана из рук в руки нашим бойцам, которые находились дома в отпуске. Также в составе гумпомощи отправлено оборудование для стоматологии и Центра молодежных инициатив Краснодона в ЛНР. Ранее URA.RU писало, что курганский владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов поедет на СВО. В рамках гуманитарной миссии он планирует передать автомобиль «Нива» добровольцам из казачьего отряда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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