Из Кургана в зону СВО отправили шесть фур с машинами и мотоциклами. Также на фронт были переданы тонны гуманитарного груза. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«С ребятами из Народного Фронта отправляем очередной груз на фронт. Шесть фур, в которых 12 легковых автомобилей, три мотоцикла и тонны груза, сформированного по запросу парней. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков своем telegram-канале.
Одна из машин накануне уже была передана из рук в руки нашим бойцам, которые находились дома в отпуске. Также в составе гумпомощи отправлено оборудование для стоматологии и Центра молодежных инициатив Краснодона в ЛНР.
Ранее URA.RU писало, что курганский владелец парфюмерной сети Иса Мурадисинов поедет на СВО. В рамках гуманитарной миссии он планирует передать автомобиль «Нива» добровольцам из казачьего отряда.
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