Погибшим при взрыве авто в Балашихе был генерал-лейтенант, замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ

Генерал-лейтенант ВС РФ погиб в результате взрыва в подмосковной Балашихе
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В результате взрыва погиб Ярослав Москалик, сообщили в СК
В результате взрыва погиб Ярослав Москалик, сообщили в СК Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что происшествие произошло из-за срабатывания взрывного устройства. Взрыв случился рядом с жилым домом на бульваре Нестерова. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причиной мог стать взрыв газового баллона, так как вспыхнувшая машина, вероятно, загорелась из-за проблем с электрикой. На данный момент экстренные службы и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств.

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В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «По предварительной информации, в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что происшествие произошло из-за срабатывания взрывного устройства. Взрыв случился рядом с жилым домом на бульваре Нестерова. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что причиной мог стать взрыв газового баллона, так как вспыхнувшая машина, вероятно, загорелась из-за проблем с электрикой. На данный момент экстренные службы и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств.
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