Аэропорт Кургана заставили отменить запрет на вход без билетов

Прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта
Курганская транспортная прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта для встречающих и провожающих лиц. Такой запрет был введен 25 апреля 2024 года. Теперь он подлежит отмене. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В целях защиты прав граждан транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании пункта приказа, ограничивающего допуск провожающих/встречающих лиц в здание аэровокзала незаконным. Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора», — пишет ведомство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».