24 апреля 2025

Аэропорт Кургана заставили отменить запрет на вход без билетов

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Прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта
Прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта Фото:

Курганская транспортная прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта для встречающих и провожающих лиц. Такой запрет был введен 25 апреля 2024 года. Теперь он подлежит отмене. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В целях защиты прав граждан транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании пункта приказа, ограничивающего допуск провожающих/встречающих лиц в здание аэровокзала незаконным. Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора», — пишет ведомство.

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Курганская транспортная прокуратура признала незаконным запрет на вход в здание аэропорта для встречающих и провожающих лиц. Такой запрет был введен 25 апреля 2024 года. Теперь он подлежит отмене. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В целях защиты прав граждан транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании пункта приказа, ограничивающего допуск провожающих/встречающих лиц в здание аэровокзала незаконным. Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора», — пишет ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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