24 апреля 2025

Сенатор Муратов поздравил курганского дзюдоиста с победой на чемпионате Европы. Видео

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Муратов выложил видеопоздравление
Муратов выложил видеопоздравление Фото:

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на чемпионате Европы в Черногории. Муратов выложил поздравление в своем telegram-канале.

«Я вот с гордостью говорю, потому что я вице-президент Федерации дзюдо Курганской области. Я вот с гордостью говорю, что сегодня воспитанник нашей курганской школы дзюдо порвал все стереотипы. И стал победителем такого высокого уровня. Ну мы просто гордимся», — говорит сенатор.

Ранее с победой дзюдоиста поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.

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Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на чемпионате Европы в Черногории. Муратов выложил поздравление в своем telegram-канале. «Я вот с гордостью говорю, потому что я вице-президент Федерации дзюдо Курганской области. Я вот с гордостью говорю, что сегодня воспитанник нашей курганской школы дзюдо порвал все стереотипы. И стал победителем такого высокого уровня. Ну мы просто гордимся», — говорит сенатор. Ранее с победой дзюдоиста поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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