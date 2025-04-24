Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поздравил дзюдоиста Данила Лаврентьева с победой на чемпионате Европы в Черногории. Муратов выложил поздравление в своем telegram-канале.
«Я вот с гордостью говорю, потому что я вице-президент Федерации дзюдо Курганской области. Я вот с гордостью говорю, что сегодня воспитанник нашей курганской школы дзюдо порвал все стереотипы. И стал победителем такого высокого уровня. Ну мы просто гордимся», — говорит сенатор.
Ранее с победой дзюдоиста поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.
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