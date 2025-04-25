Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в районе после взрыва в воинской части

Угроза детонации на территории воинской части, расположенной в Киржачском районе Владимирской области, сохраняется. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев.
«После активного тушения возгорания с использованием авиации детонации боеприпасов не происходит более 15 часов. Однако угроза сохраняется до момента полного обследования всей территории воинской части», — написал Авдеев в своем telegram-канале. Он отметил, что после произошедшего ЧП в районе пока остается закрыт один участок дороги. Газо-тепло и водоснабжение в жилом секторе восстановлено.
В Минобороны 22 апреля сообщили о том, что на территории воинской части произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами, отмечается в официальном сообщении Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств пожара и детонации боеприпасов
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