Москва и Турция оказались в топе желаний россиян по отдыху на майские праздники

Большинство российских туристов для поездок на майские праздники выбрали Москву и Турцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
«Основной объем бронирований туров и отелей на майские праздники к 25 апреля уже сделан. Как следует из итоговой статистики агрегаторов, среди внутренних направлений лидирует Москва, среди зарубежных — Турция», — сообщили в союзе.
По данным сервиса «Слетать.Ру», Турция занимает 35,7% общего объема продаж туров на майские праздники. В топ-5 курортов Турции на майские праздники входят Аланья, Сиде, Кемер, Белек и Анталья.
Москва лидирует среди российских направлений с долей в 20,7%, сообщает платформа Travelline. На втором месте находится Санкт-Петербург (14%), а на третьем — Краснодарский край (13%).
Ранее URA.RU рассказало, что российские туристы не готовы отказываться от поездок в Стамбул. Сити-туры не отменяют даже после протестов и серии землетрясений.
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