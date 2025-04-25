Москва и Турция оказались в топе желаний россиян по отдыху на майские праздники

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У российских туристов Турция лидирует по популярности среди зарубежных направлений
У российских туристов Турция лидирует по популярности среди зарубежных направлений Фото:

Большинство российских туристов для поездок на майские праздники выбрали Москву и Турцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Основной объем бронирований туров и отелей на майские праздники к 25 апреля уже сделан. Как следует из итоговой статистики агрегаторов, среди внутренних направлений лидирует Москва, среди зарубежных — Турция», — сообщили в союзе.

По данным сервиса «Слетать.Ру», Турция занимает 35,7% общего объема продаж туров на майские праздники. В топ-5 курортов Турции на майские праздники входят Аланья, Сиде, Кемер, Белек и Анталья.

Москва лидирует среди российских направлений с долей в 20,7%, сообщает платформа Travelline. На втором месте находится Санкт-Петербург (14%), а на третьем — Краснодарский край (13%). 

Ранее URA.RU рассказало, что российские туристы не готовы отказываться от поездок в Стамбул. Сити-туры не отменяют даже после протестов и серии землетрясений.

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Большинство российских туристов для поездок на майские праздники выбрали Москву и Турцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. «Основной объем бронирований туров и отелей на майские праздники к 25 апреля уже сделан. Как следует из итоговой статистики агрегаторов, среди внутренних направлений лидирует Москва, среди зарубежных — Турция», — сообщили в союзе. По данным сервиса «Слетать.Ру», Турция занимает 35,7% общего объема продаж туров на майские праздники. В топ-5 курортов Турции на майские праздники входят Аланья, Сиде, Кемер, Белек и Анталья. Москва лидирует среди российских направлений с долей в 20,7%, сообщает платформа Travelline. На втором месте находится Санкт-Петербург (14%), а на третьем — Краснодарский край (13%).  Ранее URA.RU рассказало, что российские туристы не готовы отказываться от поездок в Стамбул. Сити-туры не отменяют даже после протестов и серии землетрясений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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