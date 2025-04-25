Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой

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Важно сосредоточиться на прекращении боевых действий в Европе, заявила Захарова
Важно сосредоточиться на прекращении боевых действий в Европе, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика стало следствием террористической атаки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — передает слова Захаровой ТАСС. Она подчеркнула, что важно сосредоточиться на остановке конфликта в Европе, поскольку каждый день приносит новые жертвы.

В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля в Балашихе. В результате инцидента погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Ярослав Москалик. По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

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Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика стало следствием террористической атаки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — передает слова Захаровой ТАСС. Она подчеркнула, что важно сосредоточиться на остановке конфликта в Европе, поскольку каждый день приносит новые жертвы. В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля в Балашихе. В результате инцидента погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Ярослав Москалик. По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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