Челябинский губернатор Текслер назначил двух заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Павла Перебатова заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта и Елену Феклистову заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на портале правовой информации.
«Назначить Перебатова Павла Александровича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 25 апреля 2025. <…> Назначить Феклистову Елену Вадимовну заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в постановлениях, подписанных Текслером.
В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ранее появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Руководить ведомством он будет временно. После задержания главы ведомства Алексея Нечаева миндортранс региона фактически был обезглавлен. О задержании Нечаева стало известно 19 февраля.
Министерство ЖКХ было создано в Челябинской области в конце 2024 года. Его возглавила Людмила Алпатова.
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