Челябинский губернатор Текслер назначил двух заместителей министров

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В Челябинской области новое назначение в двух министерствах
В Челябинской области новое назначение в двух министерствах Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Павла Перебатова заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта и Елену Феклистову заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

«Назначить Перебатова Павла Александровича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 25 апреля 2025. <…> Назначить Феклистову Елену Вадимовну заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в постановлениях, подписанных Текслером.

В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ранее появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Руководить ведомством он будет временно. После задержания главы ведомства Алексея Нечаева миндортранс региона фактически был обезглавлен. О задержании Нечаева стало известно 19 февраля.

Министерство ЖКХ было создано в Челябинской области в конце 2024 года. Его возглавила Людмила Алпатова.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Павла Перебатова заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта и Елену Феклистову заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на портале правовой информации. «Назначить Перебатова Павла Александровича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 25 апреля 2025. <…> Назначить Феклистову Елену Вадимовну заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в постановлениях, подписанных Текслером. В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ранее появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Руководить ведомством он будет временно. После задержания главы ведомства Алексея Нечаева миндортранс региона фактически был обезглавлен. О задержании Нечаева стало известно 19 февраля. Министерство ЖКХ было создано в Челябинской области в конце 2024 года. Его возглавила Людмила Алпатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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