Что происходит на месте подрыва генерала под Москвой. Фоторепортаж

Правоохранители оцепили двор в Балашихе, где при взрыве погиб генерал Москалик
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На месте взрыва работают сотрудники Следственного комитета РФ
На месте взрыва работают сотрудники Следственного комитета РФ Фото:
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В Балашихе взорвалась машина

Сегодня, 15 апреля, в Балашихе на бульваре Нестерова, недалеко от жилого дома, произошел взрыв автомобиля около 10:40 по московскому времени. Согласно официальным данным, жертвой инцидента стал только один человек — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.

В результате взрыва автомобиль Volkswagen Passat полностью сгорел, а взрывная волна выбила окна в ближайшем доме на нескольких этажах. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, на месте работает следственная группа.

Причиной взрыва, о котором заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, является срабатывание самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Москалика. Дело расследуется по статьям 105 (убийство) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, включающая следователей, криминалистов и экспертов. Проводится тщательный осмотр территории и сбор доказательств.

На текущий момент сотрудники правоохранительных органов полностью перекрыли внутренний двор, где произошел взрыв. Патрульные направляют автомобили, пытающиеся проехать к месту происшествия, в объезд. Проход во двор дома на улице Нестерова огорожен сигнальной лентой с всех сторон. На месте работают следователи, а также дежурят несколько автомобилей ДПС, Следственного комитета и бригада скорой помощи.

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Сегодня, 15 апреля, в Балашихе на бульваре Нестерова, недалеко от жилого дома, произошел взрыв автомобиля около 10:40 по московскому времени. Согласно официальным данным, жертвой инцидента стал только один человек — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU. В результате взрыва автомобиль Volkswagen Passat полностью сгорел, а взрывная волна выбила окна в ближайшем доме на нескольких этажах. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, на месте работает следственная группа. Причиной взрыва, о котором заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, является срабатывание самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Москалика. Дело расследуется по статьям 105 (убийство) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, включающая следователей, криминалистов и экспертов. Проводится тщательный осмотр территории и сбор доказательств. На текущий момент сотрудники правоохранительных органов полностью перекрыли внутренний двор, где произошел взрыв. Патрульные направляют автомобили, пытающиеся проехать к месту происшествия, в объезд. Проход во двор дома на улице Нестерова огорожен сигнальной лентой с всех сторон. На месте работают следователи, а также дежурят несколько автомобилей ДПС, Следственного комитета и бригада скорой помощи.
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