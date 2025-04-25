ГАИ предупредила об ограничениях на участке трассы Екатеринбург — Курган

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Ограничения ввели из-за ремонта железных дорог
Ограничения ввели из-за ремонта железных дорог Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о временных ограничениях движения на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в связи с ремонтом железной дороги. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция.

«В период времени с 22.00 (время местное) 25 апреля 2025 года до 10.00 (время местное) 27 апреля 2025 года движение через железнодорожный переезд на участке федеральной трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 218+785 (Шадринский муниципальный округ) будет затруднено», — пишет инспекция. В период проведения ремонтных работ на данном участке будут введены ограничения: снизится максимальная разрешенная скорость до 40 км/ч, а движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме.

Ранее на федеральной трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск образовались пробки. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние дорог, из-за чего скорость движения транспорта снизилась до 5-10 км/ч.

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Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о временных ограничениях движения на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в связи с ремонтом железной дороги. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция. «В период времени с 22.00 (время местное) 25 апреля 2025 года до 10.00 (время местное) 27 апреля 2025 года движение через железнодорожный переезд на участке федеральной трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 218+785 (Шадринский муниципальный округ) будет затруднено», — пишет инспекция. В период проведения ремонтных работ на данном участке будут введены ограничения: снизится максимальная разрешенная скорость до 40 км/ч, а движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме. Ранее на федеральной трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск образовались пробки. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние дорог, из-за чего скорость движения транспорта снизилась до 5-10 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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