Ведущий «Модного приговора» Васильев наотрез отказался приезжать в Россию

Телеведущий «Модного приговора» Александр Васильев, покинувший Россию после начала СВО, заявил, что не вернется в страну ни за какие деньги. Ему уже предлагали приехать в РФ на мероприятие, но он отказался.
«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — утверждают его представители, передает telegram-канал Shot. Васильев рассматривает возможность вести мероприятия за рубежом, но категорически исключает возвращение в РФ.
Три года назад историк моды уехал из России и обосновался во Франции. Сейчас он путешествует по миру, зарабатывая на лекциях о моде и рекламируя в соцсетях женский онлайн-клуб, зарегистрированный в РФ. По данным Shot, ему предлагали 15 миллионов рублей за участие в ивенте, но он отказался.
Представители утверждают, что график Васильева на 2026 год полностью расписан, и поездка в Россию невозможна. В Москве у Васильева осталась квартира в Хамовниках площадью около 100 кв. м, стоимостью 50 миллионов рублей, а также действующий индивидуальный предприниматель (ИП).
Ранее Васильев выразил критику в адрес российских женщин, отметив, что им зачастую не хватает чувства стиля, умения подобрать одежду с учетом особенностей фигуры и сделать грамотный выбор нарядов. Также бывший ведущий программы «Модный приговор» отметил, что, по его мнению, проект утратил актуальность. Он подчеркнул, что современные россиянки стали внимательнее относиться к собственному облику и выбирают менее вызывающую одежду. Васильев добавил, что не испытывает сожаления по поводу ухода из шоу.
