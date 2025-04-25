Набиуллина назвала высокую ключевую ставку эффективным лекарством для экономики

Высокая ключевая ставка Центробанка (ЦБ) РФ является эффективным «лекарством» для экономики. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика — это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство», — передает слова Набиуллиной РИА Новости. Она добавила, что необходимо довести текущий курс до конца.
Набиуллина отметила, что высокая процентная ставка и жесткая денежно-кредитная политика являются проверенными методами, которые использовались другими странами. Глава Банка России сравнила высокую инфляцию с высокой температурой и подчеркнула, что высокая ключевая ставка помогает справиться с перегревом спроса, и уже наблюдается снижение инфляции. Важно продолжать выбранный курс, чтобы избежать новых экономических проблем, заключила Набиуллина.
Центробанк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Актуальные прогнозы аналитиков указывают на вероятное сохранение этой ставки на двух следующих заседаниях, однако в июле возможно ее снижение, как предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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